Maasmechelaar krijgt 2 jaar met uitstel omdat hij nieuwe vriend van echtgenote opschept met auto

Na een huwelijk van 16 jaar ontstonden er problemen tussen de zestiger en zijn echtgenote. De echtscheiding werd ingezet en de vrouw leerde een andere man kennen. Dit kon de Maasmechelaar niet verkroppen en op 11 maart 2019 ontstond er een grote ruzie tussen hem en zijn ex. “Het begon met duw- en trekwerk, maar uiteindelijk trok hij aan haar haren, spuwde hij op haar en gaf hij haar twee harde klappen in het gezicht”, zo stelde de aanklager. De vrouw verliet meteen de gezinswoning en trok in bij haar nieuwe vriend.

Op 23 maart 2019, rond 22.30 uur, kwam het opnieuw tot een confrontatie toen de zestiger zijn echtgenote en haar nieuwe vriend met de auto tegenkwam aan het verkeerslicht op het kruispunt van de Koninginnelaan met de Rijksweg in Maasmechelen. Ze sloegen allebei met de auto af richting Lanaken. Volgens de rechter was het duidelijk dat de Maasmechelaar het koppel tijdens de rit opzocht en de confrontatie bewust wilde aangaan. Zo bleef hij met zijn grootlichten aan achter hen rijden, parkeerde hij op hetzelfde moment en reed hij ook weer verder toen het koppel opnieuw vertrok. Uiteindelijk stapte de nieuwe vriend aan een van de verkeerslichten uit en liep hij naar de wagen van de beklaagde toe. De zestiger reed volgens de rechter vervolgens met zijn auto op de man in en schepte hem op zodat het slachtoffer op de motorkap van de wagen belandde.

Belaging

De zestiger moest zich verder ook nog verantwoorden voor belaging van zijn echtgenote, die in de periode van de feiten nog vier keer terug bij hem introk om nadien telkens opnieuw de relatie te beëindigen. “Zij maakte er een spelletje van. De kans was heel groot dat ik haar in Maasmechelen tegenkwam, maar telkens deed ze dan aangifte bij de politie”, klonk het bij de beklaagde. Ook zijn raadsman, meester Bert Partoens, had het over toevallige ontmoetingen.

De Tongerse rechter sprak de zestiger daarom vrij voor de belaging. Voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan de vrouw en het aanrijden van haar nieuwe vriend, kreeg hij wel een celstraf van twee jaar met uitstel en een geldboete van 1.600 euro, waarvan de helft effectief. De man krijgt een schadevergoeding van 11.420 euro. Ondertussen is de zestiger wel weer opnieuw samen met zijn echtgenote. De relatie met haar toenmalige minnaar is over.