Genkse poetsvrouw riskeert 12 maanden cel voor diefstal 35.000 euro cash uit geldkoffers bejaard koppel

Uit onderzoek bleek dat de poetsvrouw in de periode van de diefstal amper 6 euro op haar bankrekening over had. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Op 11 augustus 2021 zag de 70-jarige man een ring uit een van de geldkoffertjes in de afgesloten kast open en bloot op de bureautafel liggen. De man vond dat verdacht, aangezien de geldkoffertjes altijd in een afgesloten kast zaten en de sleutels ervan op hun beurt nog eens achter slot en grendel staken. Hij checkte daarom meteen de inhoud van de kluisjes en ontdekte al snel dat er enkele juwelen samen met 10.000 en 25.000 euro misten. Volgens de bejaarde bewoonster en haar vriend kon er voor de diefstal slechts in één richting gekeken worden: die van hun 28-jarige Genkse poetsvrouw.

Amper 6 euro op rekening

De huishoudhulp zou eerder aan het koppel verteld hebben dat ze in geldnood zat. “Mijn cliënte heeft haar toen zelfs 50 euro geleend zodat ze een schaap kon kopen voor het offerfeest”, stelde de advocate van het 88-jarige slachtoffer. Uit onderzoek bleek dat de poetsvrouw in de periode van de diefstal amper 6 euro op haar bankrekening over had en tal van deurwaardersbrieven in de bus kreeg.

Volgens de raadslieden van de twee slachtoffers is het dus des te bijzonder dat de vrouw op de dag van de feiten zes nieuwe telefoontoestellen, twee DVD-schermen, kleding en speelgoed voor de haar vijf kinderen kocht. Dat bleek uit teruggevonden kassatickets tijdens de huiszoeking. “Allemaal met briefjes van 500 euro betaald”, klonk het misnoegd. Ook de procureur is overtuigd dat de vrouw de diefstal pleegde, zeker door de aangetroffen vingerafdrukken op de geldkoffertjes. Zij vraagt een celstraf van 12 maanden en een geldboete van 800 euro.

Vingerafdrukken

De Genkse verdachte verklaarde dat ze het cash geld waarmee ze boodschappen deed van haar vriend kreeg, die in het zwart auto’s verhandelde en dus bovenop zijn uitkering zo wat geld bijverdiende. Ook over de vingerafdrukken gaf ze een uitleg. “Die komen daar omdat ik er poetste. Die koffertjes zullen eens niet in de kast gelegen hebben, waardoor ik ze waarschijnlijk heb aangeraakt toen ik ze schoonmaakte. Ik heb die diefstal echt niet gepleegd”, sprak de vrouw.

Haar advocaat komt ook met een andere theorie en vraagt de vrijspraak. “Het is toch niet logisch dat mijn cliënte geld steelt en dan een ring op de bureautafel laat liggen? Het is veel logischer dat de burgerlijke partijen eerder zelf iets uit die koffertjes genomen hebben.” Verder wijst hij ook naar de andere mensen die in het appartement over de vloer kwamen. “Denk maar aan de kapster, kinesist of thuisverpleegster. Die lopen soms toch ook eens alleen door het appartement, als ze naar het toilet gaan bijvoorbeeld. Zij komen daar al langer over de vloer, ze kennen de woning beter en hun vertrouwensband is groter. Als mijn cliënte afwist van het geld, dan wisten zij dat waarschijnlijk ook.”

Vonnis volgt op 27 juli.