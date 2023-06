Licht aan het einde van de tunnel? ‘Inter bereidt bod op Lukaku voor’

Enkele dagen geleden maakte Chelsea alvast hun vraagprijs bekend. Lukaku moet veertig miljoen euro opleveren en geen cent minder. Maar Inter is optimistisch over de onderhandelingen. De nerazzurri geven nog steeds de voorkeur aan een nieuwe uitleenbeurt, zoals afgelopen seizoen het geval was, maar dan wel mits toevoeging van een aankoopoptie van zo’n dertig miljoen euro. De Blues zouden eerder willen gaan voor een aankoopverplichting, anders zou het wel eens kunnen dat de zij Lukaku eerder ergens anders willen lozen. Sinds de start van de transferperiode is het al wel duidelijk geworden dat de club van Todd Boehly het liefst aan een Saoedische ploeg wil verkopen - die kijken niet op een miljoentje meer of minder - maar Lukaku zelf is, op dit moment in zijn carrière, niet te vinden voor een avontuur in de zandbak.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nadat een eerste bod, ondertussen al even geleden, werd geweigerd door Chelsea, hebben de Milanezen nu dus eindelijk nog eens van zich laten horen in de transfersaga rond Romelu Lukaku. De Rode Duivel gaf al meermaals aan dat hij enkel zijn zinnen had gezet op een terugkeer naar Inter, maar werd stilaan toch ook ongeduldig. Het bleef namelijk lange tijd stil in het kamp van de nerazzurri. Maar die onzekerheid lijkt nu ten einde. Volgens de Gazzetta dello Sport wil Inter het geld dat ze zouden krijgen voor doelman André Onana, die hoogstwaarschijnlijk andere oorden zal opzoeken, gaan gebruiken om het verlengd verblijf van ‘Big Rom’ te financieren. Nu rest enkel nog de vraag of hun nieuwe, verbeterde bod voldoende zal zijn voor Chelsea om Lukaku te laten gaan.