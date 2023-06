Voor 12.000 euro aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd in Genk

De politie Carma heeft afgelopen weekend verkeerscontroles gedaan met de Vlaamse Belastingdienst in Genk. Eén bestuurder testte positief op drugs, een andere op alcohol. Vlabel inde voor 11.932 euro aan onbetaalde verkeersbelastingen.

In totaal moesten 54 bestuurders blazen. Eén chauffeur die met een onaangepaste snelheid reed, testte positief op drugs en verloor zijn rijbewijs voor 15 dagen. Zijn voertuig was ook niet in orde met de technische eisen rond tuning en uitlaat. Een andere bestuurder legde een positieve alcoholtest af. Hij moest zijn rijbewijs voor 3 uur afgeven.

Een chauffeur die zonder rijbewijs reed, geen keuring had én kinderen vervoerde, zag zijn voertuig getakeld worden op vraag van het parket Limburg. De niet-verzekerde en niet-ingeschreven bromfiets van een minderjarige werd ook in beslag genomen. Daarnaast waren er nog een 40-tal overtredingen rond onder meer gordeldracht en gsm-gebruik.

Vlabel inde voor in totaal 11.932 euro aan onbetaalde verkeersbelastingen. Eén bestuurder kon zijn boete niet betalen. Zijn auto werd getakeld.