Yanina Wickmayer en Greet Minnen plaatsen zich voor tweede kwalificatieronde Wimbledon

In de openingsronde haalde Wickmayer het in twee sets van de Nederlandse Arianne Hartono (WTA 194): 6-4 en 6-3 na 1 uur en 9 minuten. In de tweede ronde is de Roemeense Elena-Gabriela Ruse (WTA 161) of de zestienjarige Britse Isabelle Lacy (WTA 594) haar tegenstandster. Die laatste kreeg een wildcard van de organisatoren.

Minnen klopt Bouchard

Minnen, het dertiende reekshoofd in de voorronde, versloeg op het Londense gras de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 218) in twee sets: 6-4 en 7-5. De partij duurde 1 uur en 37 minuten. De 25-jarige Minnen probeert zich voor de derde maal in haar loopbaan te plaatsen voor de hoofdtabel van Wimbledon. In 2021 sneuvelde ze meteen in de eerste ronde, vorig jaar schopte ze het tot de tweede ronde.

Minnen neemt het in de tweede kwalificatieronde (van drie) op tegen de Amerikaanse Robin Montgomery (WTA 147), die in de eerste kwalificatieronde Magali Kempen (WTA 200) uitschakelde in twee sets (6-4 en 6-2) en een uur tennis. De 25-jarige Kempen kon zich nooit eerder plaatsen voor de hoofdtabel van het enkelspel op een grandslamtoernooi.