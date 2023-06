Koning Albert (89) blijft zeker twee dagen in het ziekenhuis, koning Filip stelt bezoek aan UGent uit

Koning Albert (89) is dinsdagochtend onwel geworden en in het ziekenhuis opgenomen. Hij vertoonde uitdrogingsverschijnselen en werd onderzocht. De eerste tekenen zijn “geruststellend”, aldus het Paleis maar hij zal minstens twee dagen in het ziekenhuis moeten blijven. Koning Filip stelt zijn bezoek aan de UGent daardoor uit.

De 89-jarige koning was dinsdagochtend onwel geworden en vertoonde tekenen van uitdroging. Daarom werd hij uit voorzorg vanuit kasteel Belvédère in Laken overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij onderzocht werd. “Hij staat nu onder toezicht, maar de situatie is momenteel geruststellend”, aldus een woordvoerder van het Paleis. “Zijn toestand evolueert goed. Maar uit voorzorg zal hij zeker twee dagen in het ziekenhuis blijven. Hij moet nu recupereren en daar zal hij ook zijn tijd voor nemen. Wanneer hij mag vertrekken, zal afhangen van het advies van de dokter”. Koningin Paola is in het kasteel Belvédère in Laken gebleven, hun officiële residentie.

Hartpatiënt

Door de ziekenhuisopname van zijn vader stelt koning Filip een bezoek aan de Gentse universiteit, dat dinsdagvoormiddag gepland stond, uit. De koning zou in gesprek gaan met een groep studenten over onderwerpen als milieu en duurzaamheid, mentaal welzijn en economie. Het koninklijk bezoek aan de UGent wordt uitgesteld – niet afgesteld –, klinkt het nog bij de universiteit, naar een later te bepalen datum. Woensdag ontvangt het koninklijke paar normaal gezien een delegatie van het Europees Parlement in het Kasteel van Laken. Die activiteit gaat vooralsnog gewoon door, aldus het Paleis.

Albert II was koning van ons land tussen 1993 en 2013. Hij volgde toen koning Boudewijn op en werd zelf opgevolgd door zijn zoon Filip. Van koning Albert is geweten dat hij een hartpatiënt is, maar hij kampte de voorbije jaren ook nog met andere kwaaltjes. Zo werd in 2014 nog een huidtumor aan het hoofd weggenomen.