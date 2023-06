Politie treft veertig schapen aan in appartement in Nice

De politie heeft in een leegstaand appartement van een sociale woonmaatschappij in de Franse stad Nice veertig schapen aangetroffen.

De dieren zaten op elkaar gepropt in een ruimte van 50 vierkante meter, en waren aangelijnd. De politie trof ook twee mannen aan gekleed in T-shirts vol bloedvlekken. Ze werden gearresteerd.

De autoriteiten vermoeden dat de dieren illegaal zouden worden geslacht, naar aanleiding van Eid-al-Adha, het islamitische Offerfeest. De politie trof ook enkele schapen aan die al waren geslacht. De overige dieren werden aan een kweker overhandigd.

Om onwettig gebruik van de flat te voorkomen, had de verhuurmaatschappij een speciale veiligheidsdeur geïnstalleerd. Op vrijdag werd nog een inspectie uitgevoerd en bleek het appartement nog onbewoond. De aanwezigheid van de dieren werd zondag opgemerkt, toen de politie in het gebouw aanwezig was voor een controleactie.