Hoeselaar weigert speekseltest bij controle

In de Groenstraat in Hoeselt heeft de politie maandagavond een 36-jarige bestuurder uit Hoeselt onderschept. Die weigerde de speekseltest en de bloedproef om na te gaan of hij onder invloed van drugs reed. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.

De politie stelde ook twee GAS-boetes op voor parkeren op de stoep aan de nieuwe winkel in de Wijerstraat in Bilzen en aan een frituur op de Tongersesteenweg in Hoeselt. Een bestuurder die onterecht in een straat voor plaatselijk verkeer - Leten in Bilzen - reed, kreeg een boete van 58 euro.