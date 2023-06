Meerdere fietsers gewond bij valpartij in Maasmechelen

Bij een kop-staartaanrijding op de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen zijn zondagnamiddag twee gewonden gevallen. Een 75-jarige man en een 44-jarige man uit Maasmechelen werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Een 81-jarige fietser is maandag rond 16.45 uur gewond geraakt bij een val in de Populierenstraat in Maasmechelen. De man reed frontaal in op een groepje fietsers. In die groep raakte ook een 86-jarige fietser uit Lanaken gewond bij een val.

Een 15-jarige fietser uit Maasmechelen is dinsdagmiddag rond 12.15 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een lichte vrachtauto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Het ongeval gebeurde op de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen.