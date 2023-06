Standard en RWDM krijgen transferverbod, Rouches zijn er wellicht na één dag alweer vanaf

“De Licentiecommissie heeft op maandag 25 juni 2023 beslist een verbod aan R.W.D. Molenbeek (5479) en Standard de Liège (16) op te leggen op aanwerving van spelers die in de eerste ploeg zouden kunnen worden opgesteld”, klinkt het bij de voetbalbond.

De licentiecommissie constateerde dat RWDM nog een bedrag van 605.000 euro moet aan KV Oostende voor spits Mickaël Biron en dat die betalingstermijn vervallen is. De Brusselse club nam de spits vorige zomer voor 2,5 miljoen euro over van KVO en dat was in schijven te betalen, maar met die 605.000 euro komen ze voorlopig niet over de brug. De Brusselaars moeten die som eerst betalen vooraleer ze weer transfers mogen doen.

Standard is er gerust in

Bij Standard was er een groepsverzekering nog niet betaald, maar dat is ondertussen wel gebeurd. In principe wordt het verbod voor de Rouches dus woensdag alweer opgeheven. Dinsdag kondigde Standard nog de komst van Romain Mundle, een rechtsbuiten die transfervrij overkomt van Tottenham, aan. Ze zijn er dus gerust in dat alles in orde komt.