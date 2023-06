Twee auto’s en vrachtwagen botsen op E314 in Zolder: snelweg richting Houthalen afgesloten

Op de E314 in Zolder zijn dinsdagnamiddag twee auto’s en een vrachtwagen gebotst. Daarbij viel een gewonde. De voertuigen en brokstukken versperden de snelweg richting Nederland. Het verkeer moest de calamiteitenroute nemen en dit zorgde een tijdlang voor grote hinder.

© 112 MeldingenLimburg

Het ongeval gebeurde rond 15 uur. Twee auto’s botsten en hierbij werd ook een vrachtwagen geraakt. De voertuigen tolden tot tegen de betonnen vangrail. Voor de hulpdiensten en de vaststellingen van het ongeval was de snelweg een tijdlang afgesloten. Het verkeer richting Nederland moest de snelweg via uitrit 27 (Circuit Zolder) verlaten en dan de calamiteitenroute P volgen. Rond 15.40 uur was de rijbaan weer vrijgemaakt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen