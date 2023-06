Dertiger dreigt vader ‘open te snijden’ en valt moeder aan: “Het komt door mijn jeugdtrauma”

De man was eerder al opgenomen in een psychiatrische instelling, maar volgens de dokter was hij wel toerekeningsvatbaar tijdens de feiten. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De dertiger vertelde dat hij een moeilijke jeugd had. Vooral de slechte band met zijn vader zou daar voor iets tussen zitten. “We hebben eigenlijk onophoudelijk ruzie, al van kinds af aan. Hij kleineert me, lacht me uit, heeft altijd commentaar”, klonk het. Op 23 november 2022 keerde de Bilzenaar terug van het Vreemdelingenlegioen en belde zijn vader op, naar eigen zeggen voor een gesprek over de toekomst. Maar ook dat telefoongesprek liep niet zoals de dertiger gehoopt had. “Toen werd het zwart voor mijn ogen. Ik was onder invloed van alcohol en mijn jeugdtrauma speelde op.”

‘Schiet me neer!’

De man legde af en belde zijn moeder op met de boodschap ‘dat hij zijn vader van boven tot onder zou opensnijden’. Toen de vrouw thuiskwam, eiste hij de autosleutels om naar zijn vader te vertrekken en zijn dreigementen uit te voeren. Omdat zijn moeder weigerde, richtte hij zich op haar. “Hij greep haar drie keer bij de keel, bedreigde haar met het mes en vernielde het appartement. De vrouw is kunnen vluchten door in de duim van haar zoon te bijten. Uiteindelijk hebben de buren de politie gebeld”, aldus de aanklager.

Ook tijdens de tussenkomst van de politie kon de man niet gekalmeerd worden. “Hij deed de deur open en riep ‘ah flikken! Schiet me maar neer!’. Vervolgens haalde hij het mes van achter zich en zwaaide ermee in de richting van de agenten”, ging de aanklager verder.

Toerekeningsvatbaar

De man was eerder al opgenomen in een psychiatrische instelling, maar volgens de dokter was hij wel toerekeningsvatbaar tijdens de feiten. De procureur eist daarom een celstraf van twintig maanden, maar wees de Tongerse rechter erop dat het belangrijk is dat de man zich kan laten helpen voor zijn alcohol- en persoonlijkheidsproblematiek.

Ook zijn advocaat, meester Stefanie Geraerts, vraagt een celstraf met uitstel onder voorwaarden van alles wat de voorlopige hechtenis overschrijdt. “Normaal kan hij zich beheersen, maar door de alcohol zijn de stoppen doorgeslagen. Hij heeft enorm veel spijt, zeker van de feiten tegenover zijn moeder.”

Vonnis volgt op 27 juli.