Te slappe stokken houden Elien Vekemans van 4,60m, trotse broer Daan vindt dat zus stappen heeft gezet

Daan en Elien Vekemans doen allebei aan topsport. "Dat hebben we aan onze ouders te danken. Ze brachten ons discipline en werklust bij, de mentaliteit die nodig is om aan topsport te doen."

Elien Vekemans gaat almaar hoger in het polsstokspringen. Op de Europabeker in Polen bedwong de 22-jarige Leuvense een hoogte van 4,50m, waarmee ze een nieuw Belgisch belofte-record liet optekenen en de Europese lijst U23 aanvoert. Dat maakt haar meteen de favoriete voor de titel in het aanstaande EK U23 in Espoo.

Haar hoor je niet zeggen dat ze in Finland goud gaat winnen. “Momenteel heb ik nog altijd werkpunten”, vertelt ze. “Afgelopen maand sukkelde ik nog met mijn aanloop. Pas sinds een paar weken kan ik terugvallen op mijn volledige aanloop. Wat nog niet altijd goed lukt, is springen met mijn 4,45m lange stokken. 4,50m was een goede sprong maar nog niet perfect.”

“Mijn eerste sprong was zeer goed, maar mijn stok was een beetje te slap. In mijn tweede poging durfde ik niet door te springen” Elien Vekemans, polsstokspringster

Elien Vekemans hield het overigens niet bij 4,50m: na haar recordsprong deed ze nog twee pogingen om 4,60 te overschrijden. “Mijn eerste sprong was zeer goed, maar mijn stok was een beetje te slap. In mijn tweede poging durfde ik niet door te springen. Maar ik voelde wel dat ik de hoogte van 4,60m in de armen heb.”

Elien Vekemans in actie op de European Games in Krakau.

Tekenend voor haar: ze vertelt er niet bij dat ze de nieuwe Belgische recordhoudster in alle categorieën had kunnen worden – dat record staat op 4,51m op naam van Fanny Smets sinds 2018. “Met de juiste stokken is 4,60m haalbaar”, klinkt het. In de drie weken die ons van het EK scheiden, programmeert Elien enkel doorgedreven trainingen. “Ik heb al zoveel wedstrijden gesprongen dat het tijd wordt om nog een en ander bij te schaven.”

“Voor het WK in Boedapest moet Elien nog wat stijgen op de wereldranglijst of de limiet van 4,71m overschrijden” Daan Vekemans, broer van Elien en voetballer bij Lierse Kempenzonen

Ouders geëmigreerd

Haar broer Daan Vekemans, die profvoetballer is bij Lierse Kempenzonen in de Challenger Pro League, maar al een hele poos (opnieuw) geblesseerd is aan zijn scheenbeen en voor een nieuwe revalidatieperiode staat, is trots op zijn zus. “Na een mindere periode ving ik haar thuis op bij haar terugkeer uit de Verenigde Staten, waar ze drie jaar lang in twee verschillende universiteiten verbleef (Oklahoma en Arkansas, red.) om zich te bekwamen in haar sport. Onze ouders emigreerden in 2021 naar Oostenrijk om er een hotel te openen. Dat we beiden topsporters geworden zijn, hebben we aan hen te danken. Ze brachten ons discipline en werklust bij. We hebben thuis hard moeten werken, wat resulteerde in de mentaliteit die nodig is om aan topsport te doen.”

Daan Vekemans (l.) verdedigt de kleuren van Lierse Kempenzonen in de Challenger Pro League.

Geen druk opleggen

“Op jonge leeftijd deden vader en moeder aan atletiek, gecombineerd met volleybal. Door te gaan werken, is hun sportbeoefening stelselmatig uitgedoofd.” En over zijn zus: “Ze heeft de jongste tijd wat stappen gezet”, weet Daan Vekemans. “Voor het WK in Boedapest moet ze nog wat stijgen op de wereldranglijst of de limiet van 4,71m overschrijden. Neen, over het WK heeft ze het niet snel. Dat is om zichzelf geen druk op te leggen. Voorlopig spreekt ze evenmin over een terugkeer naar de VS. Ze vreest er in een negatieve spiraal terecht te komen. Momenteel zit ze goed in eigen land”, besluit Daan Vekemans.