Hulshout haalt BK veldlopen en EK-selectiecross binnen

Eerder had Belgian Athletics al bekendgemaakt dat het BK zou verhuizen van februari naar november, in navolging van de meeste buurlanden. Op die manier kan de nationale titelstrijd samenvallen met de EK-selectiecross en komt er jaarlijks één allesbepalende veldloop in november. Het idee is om het BK de komende jaren in Brussel te organiseren, maar dit jaar gaat daar al het EK door, en de terreinbeheerder ziet twee passages van veldlopers op korte tijd in het Park van Laken niet zitten.

Belgian Athletics besloot, tot grote teleurstelling van de CrossCup, om de EK-selectiecross weg te halen uit Roeselare omdat de omloop daar niet genoeg lijkt op die in Brussel. Na de ‘breuk’ met de CrossCup werd er gekeken naar de atletiekclubs om met voorstellen te komen. Uiteindelijk waren er verschillende kandidaten. De bedoeling was om een heuvelachtig parcours à la Laken te vinden, maar dat is niet echt gelukt, want ook de omloop in Hulshout is zo goed als vlak. De organisatie in Hulshout is wel ervaren, want in het verleden ging er meermaals een CrossCup door.