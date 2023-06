Belgian Cat Julie Vanloo onthult emotioneel verhaal achter bijzonder finalemoment: “Ik keek naar haar en ze gaf me die blik...”

De West-Vlaamse speelde de pannen van het dak op het EK. In de finale was Vanloo goed voor 13 punten en 4 assists. In de eerste helft tegen Spanje hadden de Cats het bijzonder moeilijk, maar na de pauze werden Vanloo en co beter en beter. Halverwege het derde kwart pakte ‘Juul’ uit met een fantastische korf: een lekkere dribbel gevolgd door een shot op één been.

Daarna volgde een gigantische glimlach en wees de recordinternational van de Cats naar iemand in het publiek. Nu blijkt dat dit naar Migna Touré was, haar ploegmaat bij Montpellier.

“Ik moet dit verhaal met jullie delen”, schrijft Vanloo op Instagram. “De finale tegen Spanje was een moeilijke wedstrijd. Ik voelde me een beetje verloren, maar ik wist waar mijn ploeggenoten van BLMA zaten. En dan vooral: Migna. Ik kijk enorm naar haar op omdat ze altijd op haar best is op belangrijke momenten. Ze blijft altijd kalm en ze maakt mij rustig wanneer ik me zorgen maak. Niet met woorden, maar met de blik in haar ogen. Ze staat voor hard werk en toewijding. Migna heeft mij heel het seizoen geïnspireerd. Dus ik keek naar haar en gaf mij die ‘Let’s f*cking go’-blik, waarna ik knipoogde. En kijk dan eens wat er meteen daarna gebeurde...”

De organisatie zette intussen ook een mooie video online van de Cats tijdens de ceremonie na de finale. Emma Meesseman had een microfoontje op en dus werd alles geregistreerd wat ze zei.