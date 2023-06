GEMEENTERAAD. Maaseik keurt trajectcontroles goed: “Eerdere maatregelen boden geen soelaas”

Maaseik

Trajectcontroles.: “In de Bleumerstraat, Neermolenstraat, Verloren Kost en de Weg naar As voeren we vanaf dit najaar trajectcontroles in”, aldus schepen van Verkeer Marc Vereecken (N-VA). “Uit snelheidsmetingen en de vragen van buurtbewoners blijkt dat dit een noodzakelijke ingreep is.” Petronella Zelissen (CD&V): “De Bleumerstraat is nu een woonerf met zone 20: het is toch niet logisch dat je daar nu 30 km per uur mag gaan rijden?” Vereecken: “Trajectcontrole is enkel mogelijk in zones vanaf 30 km per uur. Alle verkeersremmende maatregelen die we al namen in de Bleumerstraat boden geen soelaas. Dit is het ultieme middel.” Volgens Pieters was het geen goede zaak om een privéfirma voor de installatie en exploitatie in te schakelen. “Hoe hoger de boete, hoe meer ze opstrijken”, aldus Pieters. “Klopt niet”, antwoordde Vereecken, “er is een vast bedrag per boete afgesproken.”

Beteugeling overlast: De raad voegde enkele punten toe aan de politieverordening over de openbare rust. Burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld): “Zo wordt het verboden om na sluitingstijd nog op de terrassen van horecazaken rond te hangen, zal er toegezien worden op het parkeren bij oplaadpalen voor elektrische wagens, worden bromfiets- en motorrijders aangesproken als ze op speelpleintjes komen en geldt er een verbod op het flyeren op de openbare ruimte. Dat papier wordt immers vaak meteen weggegooid en slingert dan rond.” Raadslid Leo Pieters (Vlaams Belang). “Geldt dat verbod op flyeren ook tijdens de aanloop naar de komende verkiezingen?” Tollnaere: “Inderdaad, er worden geen uitzonderingen toegestaan.”

Bankautomaten: “Ook in Maaseik bestaat het gevaar dat er binnenkort geen automaten meer zijn waar je contant geld kan gaan afhalen”, aldus raadslid Peter De Bruyn (CD&V). “We stellen voor dat de stad een pand op de Markt koopt en dan verhuurt aan Batopin om er geldautomaten in te plaatsen.” Tollenaere: “De geldautomaten in de grootbanken zullen niet verdwijnen zonder dat er een alternatief is. Er zal dus steeds geld afgehaald kunnen worden in Maaseik. We hebben wel een locatie op het oog om een cashpunt te installeren, maar de onderhandelingen hierover lopen nog.”