Pukkelpop tovert goochelaars uit America’s Got Talent op de wei en plant nog meer ‘rock-’n-lol’

Even geen zin in een zanger die zijn darmen leeg schreeuwt of een hiphopper die u van hey naar ho laat hossen? Ga dan naar Siegfried & Joy op Pukkelpop.

Pukkelpop maakt vandaag geen muzikale namen bekend, maar gunt de bezoeker een blik in het zijprogramma onder de noemer ‘Boulevard Bizar’. Het lijkt erop dat de leut zich vooral langs de lange houten boulevard zal afspelen in augustus ‘23, en niet meer op één stek zoals weleer op de Petit Bazar.

“Boulevard Bizar is mobiele rock ‘n’ lol van onze Main Stage tot aan de Booth; meer dan een kilometer plezier en verrassingen” klink het in een persbericht. In plaats van op één plek, trekt het circus dus de wei op.

Een van de acts is Siegfried & Joy, het Duitse goochelaarsduo dat applaus oogstte in America’s Got Talent. Ze doen een show in de Lift (op vrijdag 18 augustus) maar doen ook andere interventies op Pukkelpop.

Steltlopers van Teatro Pavanna begroeten Pukkelpoppers op de boulevard. — © DBA

Naast Siegfried & Joy zijn o.a. ook de steltenlopers van Teatro Pavana van de partij, Balkanfanfare Borokov, een rolstoeltaxidienst, safaritochten met PKP-rangers, en “je kan meedoen aan de Pukkelpolympics”. Polstokspringen over het hoofdpodium? Curling in de Club? We zijn even benieuwd als u.