21 Belgen aan de start: geen hoogtepunt, geen laagterecord

Met 21 landgenoten aan de start van de Tour moet België enkel Frankrijk (32) voor zich dulden. In 2022 scoorde ons land nog beter met 22 starters, de magere jaren liggen al heel lang achter ons.

In 2003 en 2004 stonden slechts vier landgenoten aan de start van de Tour, het absolute dieptepunt van de 21ste eeuw. Het voorlopige hoogtepunt sinds de eeuwwisseling kenden we twee jaar geleden toen 22 landgenoten het startblad haalden. Tegelijk mag het hoge cijfer niet verbazen aangezien we sinds 2021 vier Belgische teams aan de start hebben.

Wel opvallend: van de achttien Belgen die vorig jaar probeerden Parijs te bereiken, zijn er dit jaar slechts elf van de partij. Er zijn dit jaar vier debutanten, zeven landgenoten reden al wel eens de Tour maar deden dat niet vorig jaar. Lotto-Dstny is de hofleverancier met vijf landgenoten, Intermarché-Circus-Wanty heeft geen enkele Belg in de selectie opgenomen. Dries Devenyns is met zijn bijna veertig jaar de oudste landgenoot en de oudste renner tout court. Hij reed zijn eerste Tour in… 2010. Uit diezelfde editie staan met Daniël Oss, Edvald Boasson Hagen, Rui Costa, Luis Leon Sanchez en Mark Cavendish nog vijf andere renners aan de start.

Aantal landgenoten in de jongste vijf edities

2023: 21

2022: 18

2021: 22

2020: 17

2019: 21