Pink stomverbaasd wanneer fan zak met as van moeder op podium gooit: “Ik weet niet hoe ik me hierbij moet voelen” — © Twitter

Een optreden van Pink in Londen kende zondag een wel zeer vreemde wending. Tijdens haar hit Just like a pill gooide een fan prompt een zakje op het podium. De inhoud: as van de moeder van de fan. “Ik weet niet hoe ik me hierbij moet voelen”, klonk het verbaasd bij de popartieste, die er nadien niet veel aandacht aan schonk.