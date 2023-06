Mathieu van der Poel over zijn favoriete frituursnack, WK-dilemma’s en Wout van Aert: “We zijn al slechtgezind geweest op elkaar”

LEES OOK. Dit zijn de 21 Belgen die zaterdag in Bilbao aan de Tourstart staan en dit zijn onze verwachtingen

Van der Poel had naar eigen zeggen 1,5 uur “stilgestaan” op weg naar Kapellen. Geen alledaags autoritje dus voor de Nederlander. “Ik reis eigenlijk niet vaak met de wagen. Nee, ook niet naar de winkel. (lacht) Ik moet eerlijk toegeven dat mijn vriendin alles doet. Dat is een goeie verdeling.”

Bickyburger

Over naar… eten. “Ze kan ook goed koken, lasagne vooral en haar eigen pizza’s zijn ook heerlijk. Dat is op zich nog vrij gezond want dat is een beetje brood met tomatensaus en wat kaas. Die bloemkoolbodems, daar zijn we vanaf gestapt, dat vond ik niet zo lekker. Ik ben met mijn eten bezig, maar ook van mening dat je soms moet eten waar je zin in hebt. Ik ben ook geen klimmer, die zijn daar iets meer mee bezig. Plus, ik vind het ook altijd gezellig om te gaan eten dus dat vormt onderdeel van de dingen die ik mag. Nu, we zijn ermee bezig, hè. Er gaat altijd een eigen kok mee op stages. Jumbo-Visma en Ineos zijn daar wat voorlopers in geweest maar… Er zal sowieso wel winst te halen zijn, maar tussen het goed doen en perfect doen zal niet zo veel verschil zitten denk ik.”

De winnaar van Parijs-Roubaix zegt ook af en toe eens serieus door te drinken (“Als ik het even gehad heb”), maar geen probleem te hebben met alcohol te laten wegens geen grote fan van bier. “Het komt niet veel voor, want ik kan makkelijker niet drinken dan eentje drinken”, klinkt het. “En bij de frituur? Ik pakte altijd een kipcorn, maar tegenwoordig ook vaak een Bickyburger.”

Risico’s

Over naar… de koers. “Ik doe de lead-out van Jasper (Philipsen, red.) heel graag, maar niet altijd wat ervoor komt”, stelt Van der Poel. “Je moet altijd attent zijn want dat is allemaal niet zonder risico. Het is een wringen en positioneren, dus uitkijken. Het is echter nodig om je breed te maken, want anders geraak je niet vooraan. Ik ben voor Jasper wel een goeie lead-out, denk ik. Ik mag vol aanzetten van hem en het klikt gewoon goed. Of hij mijn beste maat is in de koers? Hij is alleszins een van mijn beste vrienden.”

Van der Poel vertelt daarna dat hij hoopt op een top tien op het WK mountainbike, met het oog op de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Daar wil hij nog eens een gooi doen naar goud. “Ik combineer dat WK en dat op de weg niet echt in mijn hoofd, ik pakt dat van de MTB er gewoon bij. Ik zet alles op het WK op de weg en hoop dan die lijn door te kunnen trekken een week later. Ik ga ook zonder specifieke voorbereiding op de mountainbike die wedstrijd aanvatten. En als het lukt, dan ga ik wel weer meer MTB-wedstrijden doen en op de Spelen daarvoor gaan, niet de weg.”

Onlangs overleed Gino Mäder na een val in de Ronde van Zwitserland. Veiligheid in de koers staat dus opnieuw hoog op de agenda. “Alles begint bij de renners”, stelt Van der Poel. “Je kan ook geen parcours maken dat volledig veilig is want je blijft op de openbare weg rijden. Dat is altijd een risico. Dan zie ik dat er gesproken wordt over veiligheid en zie ik renners stoten uithalen waarvan ik denk: dat is ook niet de manier om het te doen. Maar ze zijn ermee bezig, het is gewoon héél moeilijk om een koers te organiseren. Ik zou niet weten hoe ik eraan moet beginnen. Een koers zonder risico’s, dat is een utopie. Dan heb je in een Ronde van Vlaanderen 30.000 seingevers nodig.”

Supertalenten

Van der Poel geeft onderweg nog mee dat de Ronde zijn “favoriete koers” is en dat hij heel goed West-Vlaams verstaat vanwege zijn vele ploegmaats uit de streek en Gianni Vermeersch met wie hij vaak op de kamer ligt. En dan gaat het ook nog over zijn band met dat andere supertalent, Tadej Pogacar.

“Dat is een heel toffe kerel”, klinkt het. “Hij is een van de meest getalenteerde renners die we ooit gezien hebben. Win maar eens de Tour en de Ronde in deze tijden. Het is heel speciaal wat hij doet. Hij doet altijd heel normaal. Kom je hem tegen, je zou niet denken dat hij een van de beste renners ter wereld is. Dat hij sportief is? Ja, dat is een beetje eigen aan onze tijd. Je moet hard strijden in de koers, maar ernaast correct moet kunnen zijn. We komen elkaar ook vaak tegen, hè, het is een kleine wereld. Een week later moet je elkaar opnieuw bestrijden. Er zijn wel een paar klootzakken in het peloton, maar de renners die vooraan rijden hebben dat minder dan renners die ervoor moeten knokken. Dat komt wat door onze voorbeeldfunctie, denk ik.”

“Als je weet dat je 100 procent moet zijn om de andere te kloppen, dan doe je daar alles voor. Als het aan 80 procent ook lukt, dan eet je misschien eens een Bickyburger extra” Mathieu van der Poel

En de relatie met Wout van Aert? “We worden vaak in dezelfde adem vernoemd, maar dat stoort mij niet. We koersen ook al zo lang tegen elkaar dus het is een beetje logisch. Het maakt het verhaal ook beter. Stel dat je er eentje wegpakt… We hebben al zo veel mooie duels uitgevochten en daarvan leeft een sport uiteindelijk. Dat is dus mooi. Van die duels geniet ik ook, tenzij ik verlies natuurlijk. (lacht) Het heeft ons sowieso allebei sterker gemaakt. Als je weet dat je 100 procent moet zijn om de andere te kloppen, dan doe je daar alles voor. Als het aan 80 procent ook lukt, dan eet je misschien eens een Bickyburger extra. Of ik Wout z’n nummer heb? Ja. Wij komen professioneel overeen. We hebben respect voor elkaar, maar het is nu niet dat we een diner met vier gaan doen. We pushen elkaar en ja, we zijn al eens slechtgezind geweest op elkaar. Het is nooit leuk om een doel niet te halen, dan is er teleurstelling. Er is echter altijd respect. Die wat vreemde foto na Milaan-Sanremo? Ik respecteerde Wout zijn teleurstelling in die smalle zetel en Filippo Ganna stelde, toen Wout wegging, net een vraag aan mij. Dus meer was dat niet. We waren niet aan het roddelen of zo. Ik snapte zijn teleurstelling ook, ik heb dat ook. Zeker als ik meer had kunnen doen om te winnen. Vroeger was ik een heel slechte verliezer, toen heb ik eens met mijn fiets gegooid. Dat is er nu wat uit gegaan. Ik kan ook beter relativeren als ik verlies tegen iemand sterker, zoals Pogacar in de Ronde.”

Tot slot: de aankomende Tour en het WK. “Ik ben er klaar voor”, stelt Van der Poel. “De voorbereiding is goed verlopen. We zijn op hoogtestage geweest, naar Frankrijk. Wat als ik op het WK op kop ben met Fabio Jakobsen en Jasper Philipsen? Ja, dan trek ik de sprint aan en moeten ze het zelf maar uitvechten. (lacht) Dat is een complexe situatie, hè. Stel dat ik voorop ben en Jasper krijgt de vraag om het gat te dichten voor Wout… Dat is gewoon heel moeilijk. Je bent een heel jaar met elkaar op pad en dan ineens is het anders. In België wordt dat ook opgeklopt, in Nederland zijn we daar totaal niet mee bezig. De meetings voor zo’n WK zijn heel kort bij ons.”