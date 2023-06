Colruyt pakt tijdens festivalzomer uit met nieuw Cara-bier

Met ‘Carafest’ brengt warenhuisketen Colruyt speciaal voor de festivalzomer een nieuw biertje op de markt. Wie het “atypische witbiertje” wil proeven, zal er wel snel bij moeten zijn, want de oplage is beperkt.

In het persbericht van Colruyt wordt ‘Carafest’ omschreven als “een witbier van mout, Mandarina Bavaria-hop en verse citroenzeste voor een frisse en lichtzurige touch”. Het bier heeft een alcoholpercentage van 4,9 procent en wordt gebrouwd in samenwerking met de Mechelse microbrouwerij Batteliek. In ‘limited edition’, want er zullen slechts 2.300 blikjes te koop worden aangeboden.

Het biertje zal deze zomer ook alleen beschikbaar zijn tijdens vier grote festivals: Rock Werchter (in Colruyt Haacht, vanaf 28 juni), Les Ardentes (Colruyt Ans, vanaf 5 juli), Dour (Colruyt Dour, vanaf 11 juli) en Pukkelpop (Colruyt Zonhoven, vanaf 16 augustus).