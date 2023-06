Op de kermis in Wellen heeft een man met een luchtbuks geschoten op het ex-lief van zijn zwangere vriendin. Het schietkraam waar werd geschoten stond dinsdag niet meer in het centrum van Wellen toen deze foto werd genomen. Dit waren de restende kermiswagens. — © Jozef Croughs

Wellen

Aan een schietkraam op de kermis in Wellen is maandagavond een discussie ontaard in een schietincident. Een 29-jarige man uit Kortessem gaf zijn voormalige vriendin een duw tijdens een woordentwist waarop de nieuwe vriend van het meisje zich roerde. Het nieuwe lief schoot uiteindelijk met de luchtbuks op de ex uit Kortessem.