Done deal: Mundle tekent voor vier seizoenen bij Standard

Mundle komt over van de U21 van Tottenham Hotspur, waar hij einde contract was. Ook Anderlecht en FC Utrecht deden een poging om hem in te lijven, maar de keuze van Mundle is dus op Standard gevallen. Vorig seizoen was het jeugdproduct van de Spurs nog goed voor zeven doelpunten en vijf assists in het beloftenteam van de Londense club.

Bij Standard zal hij voor de eerste keer kennismaken met competitievoetbal op het hoogste niveau. Na Isaac Price (Everton) en Aiden O’Neill (Melbourne City) is Mundle de derde speler die deze zomer transfervrij wordt opgepikt door de Rouches.