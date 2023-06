Belgische profclubs halen hoogste omzet ooit, maar boeken ook grootste verlies ooit

Antwerp draaide in het seizoen 2021-2022 31,5 miljoen euro verlies en is daarmee koploper. — © BELGA

Het Belgische profvoetbal haalde met 381,5 miljoen euro in 2021-22 zijn hoogste omzet ooit. Dat is best opmerkelijk omdat het een seizoen betrof waarin de corona-epidemie en de daaruit voortvloeiende maatregelen een impact hadden.