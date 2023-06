Kroningsstraat de Dijk feestelijk ingehuldigd

Het straatcomité heette iedereen welkom met een hapje en een drankje.Voorzitter Nico Vanherck: "We hebben hard gewerkt aan de kroningsversiering in onze straat. Met onze jaarlijkse evenementen hebben we onze kas kunnen spijzen. Gelukkig ging dat gepaard met goed weer, een mooie opkomst en een geweldige samenwerking onder buren en sympathisanten. Er werd vergaderd, gewikt en gewogen, met de nodige discussies. Uiteindelijk werden er beslissingen genomen. Meerdere weken zijn mannen en vrouwen van de straat in de weer geweest om de Dijk om te toveren tot deze kroningsbezienswaardigheid."Deze kroningsstraat, de Dijk, is het resultaat van samenwerking en samenhorigheid, waarvoor geen enkele financiële bijdrage werd gevraagd aan de bewoners. Meer dan ooit is de Dijk een toonbeeld van vriendschap, geluk en verbinding, ze zijn zeer trots op hun straat.Peter Severijns, de voorzitter van het Kroningscomité mocht een cheque van 250 euro in ontvangst nemen. Als verrassing werden Nico Vanherck en zijn vrouw Heidi in de bloemetjes gezet.