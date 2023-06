Schoorshof krijgt tuinliefhebbers uit het verre China op bezoek

Uit alle delen van China kwamen ze voor een 11-daags bezoek aan Belgische en Nederlandse tuinen en een bezoek aan het Schoorshof mocht op zaterdag 24 juni niet onderbreken. Als echte Chinesen met een gsm en selfiestick in de hand wandelden ze door de tuin. Van al dat moois wilden ze wel even een foto te nemen. Voor Eddy, een tuinexpert in hart en nieren, was het even spannend maar gelukkig had de groep een vertaler bij die even vlot Nederlands als Mandarijn sprak. Na een drankje konden ze wat uitrusten en proeven van een product van eigen bodem, een Limburgse vlaai. Met heel veel foto’s en handgezwaai vertrokken de bezoekers naar een volgende bestemming. De tuin kan nog steeds bezocht worden op afspraak, ook voor mensen die net iets dichterbij wonen. Meer info op www.schoorshof.be.