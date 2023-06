GEMEENTERAAD. Eerste fase restauratie Commanderij in Gruitrode kost bijna 9 miljoen euro

Oudsbergen

Commanderij: De restauratie van de hoeve van de Gruitrodense Commanderij en de bouw van een nieuwe zaal starten begin 2024. De gemeente stelt nu een aannemer aan. “De waterburcht wordt de noordelijkste toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen. De aannemer zal de hoeve restaureren, inclusief de heraanleg van de binnenkoer en slotgracht. Achter de hoeve bouwen we een nieuwe zaal. Een ontmoetingsplek voor alle Oudsbergenaren”, zegt schepen Plessers. De restauratie van de hoeve en de bouw van de nieuwe zaal worden geraamd op 8.930.897 euro. “Met steun van Toerisme Vlaanderen, 1 miljoen euro. En onze Limburgse ministers Brouns en Demir steunen het project met 2 miljoen euro aan relancemiddelen”, legt schepen Plessers uit. De werken aan de hoeve en de nieuwe zaal zullen in 2025 klaar zijn. De parking en omgevingsaanleg worden apart aanbesteed. Daarna start de restauratie van het kasteel.

Robotmaaiers: Vijftien robotmaaiers vervangen de versleten kooimaaiers om het gras van de sportvelden van Oudsbergse sportclubs kort te houden. De gemeente investeert 260.477 euro. “Een duurzamere en efficiënte oplossing”, zegt schepen Sara Nies. De gemeente financiert de aankoop en het jaarlijkse onderhoud gedurende acht jaar. “De zeven sportclubs met rugbyclub Oudsbergen, voetbalclubs K. Eendracht Louwel, K. Kabouters Opglabbeek, K. Sporting Nevok Gruitrode, K.S.K. Meeuwen, Heidebloem Wijshagen en Sporting Ellikom, staan in voor het wekelijkse onderhoud, houden de maaizones vrij en stellen zelf de maaitijden in”, duidt schepen Ilse Wevers.

Boze horeca: Een uitgebreide reportage in het gemeentelijke infoblad over de zomerse pop-upbar Kaffee Command is de plaatselijke horeca in het verkeerde keelgat geschoten. “Competitievervalsing en de anderere horeca-uitbaters willen ook graag gratis publiciteit”, reageerde Jan Schonkeren (OO). Schepen Hanne Schrooten verwees naar tal van publicaties in het verleden om de horeca te steunen. “Dat drie jonge Opglabbekenaren heel wat bezoekers naar de commanderij weten te lokken, is hun verdienste. Bovendien was Kaffee Command al een succes voor het infomagazine in de brievenbussen viel. Stellen dat het succes van Kaffee Command enkel te danken is aan de publicatie in het infoblad is kort door de bocht en pertinent onwaar”, sloot Schrooten de discussie.