Cyberaanval treft overheidswebsites

“We worden momenteel geconfronteerd met een IT-aanval die gericht is op federale systemen”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. “Niet allen de FOD Financiën is getroffen, maar alle overheidsdiensten die werken met deze toegangspoort.”

Als gevolg van de aanval kunnen e-services tijdelijk storingen ondervinden. “De panne is niet algemeen, het zijn golven van aanvallen waardoor het op bepaalde momenten met enige vertraging gaat en op andere momenten beter”, weet Adyns. Soms werken de sites dan weer niet.

Op de website van de FOD Financiën kunnen burgers onder meer hun belastingaangifte indienen. Wie dit nog niet heeft gedaan, kan er best snel werk van maken, luidt het nog bij de FOD Financiën. De papieren aangifte moet ten laatste deze week, op vrijdag 30 juni, toekomen. Via Tax-on-web kan dit online tot 15 juli. Belastingplichtigen met specifieke zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten krijgen hiervoor tot 18 oktober de tijd.