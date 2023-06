EUROPESE SPELEN. Jolien Vermeylen snelt naar brons op triatlon

Jolien Vermeylen heeft dinsdag brons veroverd in de triatlon bij de vrouwen op de Europese Spelen in Polen.

De triatlete van het Jaar in België werkte de 1.500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen (olympische afstand) af in 1u57:17 en strandde daarmee op twee seconden van het zilver van de Oostenrijkse Julia Hauser. Het goud ging in 1u57:05 naar de Noorse Solveig Lovseth. De wedstrijd telt mee voor de puntenranking richting de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

Team Belgium heeft nu negen medailles binnen op deze derde Europese Spelen, die vorige week woensdag startten en nog tot zondag duren. Vrijdag won karateka Quentin Mahauden brons in de kumite tot 75 kg. Zaterdag haalden de 3x3 Lions zilver en zondag was er goud voor taekwondoka Sarah Chaâri in de categorie tot 62kg. Maandag zorgde Sarah Piccirillo voor brons in de klasse tot 60kg in het niet-olympische muaythai-toernooi (thaiboksen) en was er brons voor floretschermer Stef Van Campenhout in de individuele competitie. In het atletiekgedeelte waren er medailles voor Rani Rosius, Thomas Carmoy en de gemengde aflossingsploeg op de 4x400.

Tan neemt foutloze start

Lianne Tan won dinsdag ook haar tweede groepswedstrijd op de Europese Spelen in het Poolse Krakau. Ze zette daarmee een grote stap richting achtste finales.

Na haar 2-0 zege tegen de Italiaanse Yasmina Hamza (BWF 120) won de Limburgse met dezelfde score van de Hongaarse Vivien Sandorhazi (BWF 74). Woensdag wacht nog een laatste groepsmatch tegen de Finse Nella Nyqvest (BWF 407).

“Ik ben zo goed als zeker van de achtste finales en natuurlijk is mijn eerste doel uit de groepsfase komen”, reageert ze. “Het liefst win ik mijn poule want dan heb ik mogelijk een gunstigere loting voor de achtste finales. Dat is wel belangrijk.”

Tan neemt in Polen voor de derde keer deel aan de Europese Spelen. Ze is samen met tafeltennisser Cédric Nuytinck en kajakster Lize Broekx de enige Belgische atleet die geen enkele editie miste. In 2015 in Bakoe won ze zilver, vier jaar later in Minsk strandde ze in de achtste finales.

“Hier ben ik zesde reekshoofd dus er is wel veel mogelijk”, antwoordt ze op de vraag met welke ambities ze naar Polen afreisde. “Het wordt sowieso niet gemakkelijk maar op basis van de ranking hoor ik bij de top acht. Maar ik wil nog niet te veel nadenken over medailles. Ik wil vooral genieten van mijn spel, van elke rally. Als dat kan, dan zal het resultaat misschien wel volgen.”

Het badmintontoernooi in Tarnow geldt ook als Europees kampioenschap en voor de puntenranking richting Olympische Spelen van Parijs. Lianne Tan, 33, was er al bij in Londen (2012), Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2021). “Het doel is nog een keer deel te nemen. Het zullen dan wel mijn laatste Spelen zijn”, lacht ze. “Dit is hier een belangrijke stap, er vallen veel punten te verdienen. Maar de kwalificatieperiode duurt nog lang.”