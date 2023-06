Meer dan 20 miljoen euro aan boetes voor illegale sigarettenfabriek in Pelt

Het was eerder toevallig dat de illegale sigarettenfabriek aan het licht kwam. Op 18 april dit jaar ging een deurwaarder er langs met bijstand van politie HANO. De eerste aanblik was die van een lege loods, maar na de vondst van enkele dozen met tabak bleek dat er meer aan de hand was. In het andere met plastic afgescheiden deel van de hal waren vier mannen aan machines aan het werk. Op de productielijnen hielden ze zich bezig met de productie van 21.000 sigaretten van het merk Marlboro.

Import/export

De vier arbeiders, tussen 27 en 55 jaar oud, riepen bij de betrapping wat in een vreemde taal en sloegen op de vlucht. Uiteindelijk wist de politie drie van hen te klissen. De daders kwamen met allerhande verhalen op de proppen om hun aandeel te ontkennen of te minimaliseren. Een van hen beweerde een exporteur in sigarettenmachines te zijn. In Oekraïne was al een fabriek opgestart en dat wou hij nu ook doen in België. De nodige formaliteiten zouden volgens hem al vervuld zijn, wat dus niet het geval bleek. Twee andere daders gebaarden van krommenaas en dat ze naar België gebracht waren om te werken. Over wat dat werk inhield, hadden ze geen idee. Later verklaarden ze weer te denken dat alles verliep volgens de wet. Over waarom ze dan op de vlucht sloegen, had niemand een zinnige verklaring voor.

Miljoenenboete

Een Oekraïner en Roemeen, beiden aangehouden, zijn nu veroordeeld tot 15 maanden cel waarvan 7 maanden met uitstel. Ook draaien ze elk op voor een boete van 1,7 miljoen euro of één keer de ontdoken accijnzen. De betrapte Pool en Litouwers gaven verstek voor het proces. Zij kregen elk 15 maanden effectief en een gangbare boete van vijf keer de ontdoken accijnzen van liefst 8,5 miljoen euro. Daarnaast draaien ze samen ook nog op voor een boete van 390.000 euro. Alles samengeteld gaat het om meer dan 20 miljoen euro.