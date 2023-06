Thiam gaat hordelopen en verspringen op thuismeeting in Luik, Crestan en Laus vallen 21 jaar oud Belgisch record aan

Op woensdag 12 juli maken de top van de Belgische atletiek en enkele internationale sterren hun opwachting in de Province Naimette Arena voor de 21ste editie van de Meeting International d’Athlétisme de la Province de Liège. Eliott Crestan en Camille Laus doen een aanval op het 21 jaar oude Belgische record op de 600 meter, Thomas Carmoy neemt het in het hoogspringen op tegen twee voormalige wereldkampioenen. Het publiek wordt ook getrakteerd op een dubbel optreden van thuisatlete Nafi Thiam, die zowel aan de 100 meter horden als aan het verspringen deelneemt.

Op één avond twee Belgische records op hetzelfde nummer? Het gebeurde 21 jaar geleden op de Meeting International d’Athlétisme de la Province de Liège en het zou op 12 juli zomaar opnieuw kunnen gebeuren. Eliott Crestan gaat op de 600 meter op jacht naar het BR van Joeri Jansen. Crestan, die op het EK indoor dit jaar brons behaalde op de 800 meter, moet daarvoor sneller lopen dan 1’15”35. De aanwezigheid van de Keniaan Ferguson Rotich, zilver op de 800 meter op de Olympische Spelen van Tokio, kan Crestan een extra boost bezorgen.

Ook Camille Laus droomt van een recordrace op de 600 meter. Om het Belgisch record dat Sandra Stals in 2002 in Luik liep te verbeteren, moet ze beter doen dan 1’25”91. Cynthia Bolingo, de postergirl van de meeting in Luik en net als Laus een Belgian Cheetah, loopt op 12 juli de 400 meter. Bij de mannen komen Belgian Tornados Alexander Doom en Robin Vanderbemden aan de start.

Regerend olympisch en wereldkampioene op de zevenkamp Nafi Thiam kiest in Luik voor de 100 meter horden – waarin ze het opneemt tegen onder andere Anne Zagré – en het verspringen. In het hoogspringen bij de mannen tekenen twee ex-wereldkampioenen present: de Oekraïner Bohdan Bondarenko en de Bahamaan Donald Thomas. Kan Thomas Carmoy, brons op het voorbije EK indoor, voor een Belgisch succes zorgen in dit sterke internationale deelnemersveld? Ook polsstokspringer Ben Broeders moet het tegen een ex-wereldkampioen opnemen: de Duitser Raphael Holzdeppe.

Andere Belgen die hun opwachting zullen maken op de 21ste Meeting International d’Athlétisme de la Province de Liège zijn onder andere Rani Rosius (100 meter), Nolan Vancauwemberghe (110 meter horden), François Graillet (110 meter horden), Pieter Jan Hannes (3000 meter steeple), Rémi Schyns (3000 meter steeple) en Dries Van Nieuwenhove (400 meter horden). Ook Luikenaar en paralympisch topper Roger Habsch mag niet ontbreken in de Province Naimette Arena. Habsch start als topfavoriet in de 100 meter voor wheelers.