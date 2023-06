Achter het Uniform van het mountainbiketeam: “We kunnen alles, behalve een arrestant naar het bureau brengen”

Joost is hoofdinspecteur en verantwoordelijke van het mountainbiketeam van LRH, het enige politiefietsteam in Limburg. — © Sven Dillen

Tijdens een controle van een kraakpand krijgt hoofdinspecteur Joost van het mountainbiketeam telefoon. Een minderjarige die al twee dagen niet meer is thuisgekomen. De fiets op dus en op zoek naar de jongen. Want het fietsteam van LRH - het enige in Limburg - is multi-inzetbaar. Van interventiewerk tot ordediensten op evenementen of controles op overlast, ze doen het allemaal. “Alleen een arrestant overbrengen naar het bureau kan niet met de fiets.”