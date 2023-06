Eén like brengt Kristel en Marc samen en plots hebben ze zes hondjes

Ze leerden elkaar kennen via Facebook Dating, maar de match kwam er om een specifieke reden. “Ik gaf Marc een like omdat hij drie honden had”, lacht Kristel. “Ik zette in september 2021 mijn eerste stapjes in het daten. Online, want dat vond ik net iets comfortabeler. Marc trok mijn aandacht omdat hij honden had. Ik had op dat moment ook drie hondjes – intussen is er eentje overleden – en dacht dat het wel leuk zou zijn om samen te gaan wandelen.”

Zo raakten de twee aan de praat. “Via Messenger hebben we een tijdje heel intens gechat”, vertelt Kristel. “We lijken ook heel erg op elkaar. We zijn allebei grote dierenliefhebbers, zijn beiden vegetariërs en delen onze liefde voor muziek. Er waren dus heel wat raakpunten. Na een tijdje chatten wouden we elkaar zo snel mogelijk zien.”

© rr

Blind date

En dus spraken Marc en Kristel een eerste keer af. Al was het voor Marc wel een beetje een blind date. “Ik had Marc al gezien op zijn foto’s”, vertelt Kristel. “Maar zelf had ik alleen maar foto’s van mijn hondjes gedeeld waarbij ik mijn eigen gezicht verstopte. (lacht) Marc wist dus nog niet hoe ik eruitzag. Grappig detail: Marc had de voorkeur voor een iets oudere vrouw met krullen. We zijn dan wel even oud, maar de krullen had ik wel. We hadden ook meteen een goeie babbel.”

Kristel woonde op dat moment in Turnhout, Marc in Tessenderlo. Een afstandje. “Al snel hadden we het over hoe we onze toekomst zagen”, vertelt Kristel. “We wilden graag samenwonen, maar er waren ook de honden... Buiten mijn hondje Helena, een cockertje, zijn het ook allemaal adoptiehonden. Het was nog maar de vraag of ze het met hun zessen wel zouden kunnen vinden. Tegelijk was het voor ons allebei ook duidelijk: geen van ons beiden zou een hondje wegdoen.”

Logeerpartijtje

Marc kwam met een oplossing: hij stelde Kristel voor om enkele dagen bij hem te komen logeren. Mét alle hondjes erbij. “En dus trok ik met een volgeladen auto richting Tessenderlo”, vertelt Kristel. “Die zat echt stampvol: leibanden, voeding, slaapspullen voor mijn drie honden, een kar voor een van mijn windhonden die op dat moment een gebroken poot had… Alles had ik mee om enkele dagen bij Marc te logeren. Ik ben er uiteindelijk nooit meer vertrokken.” (lacht)

“Voor ons was het echt heaven on earth. De hondjes hebben geen enkel moment ruzie gemaakt en konden het meteen goed met elkaar vinden. Mijn cocker is intussen overleden, dus leven we nu nog met vijf honden thuis: mijn twee geadopteerde windhonden en de drie adoptiehondjes van Marc. Zij hebben onze band zeker versterkt. Ze zorgden niet alleen voor onze eerste klik, voor elkaars honden zorgen bracht ons ook dichter bij elkaar. Ik heb Marc zijn hondjes intussen ook helemaal in mijn hart gesloten.”

Op 2 juni stapten Kristel en Marc in het huwelijksbootje. “Marc dacht dat ik een kort, blauw jurkje zou aandoen. Hij was dus verbaasd om me in een lang wit kleed te zien.” — © rr

Doedelzak

Niet veel later vroeg Marc Kristel ten huwelijk. “Hij ging op z’n knieën in het bijzijn van mijn dochter en schoonzoon”, vertelt Kristel. “Iedereen kwam totaal uit de lucht vallen. Maar uiteraard zei ik ‘ja’. Ons trouwfeest begin deze maand was fantastisch. We hadden graag iets met de hondjes gedaan, maar voor hen was het allemaal wat te druk. Daarom waren ze er niet bij.”

“Maar Marc en ik hadden wel wat verrassingen voor elkaar”, aldus Kristel. “Samen hadden we al besloten om er een trouwfuif van te maken met een frietkot en een rockbandje. Maar ik had stiekem ook een doedelzakspeler geregeld, iets waarvan Marc altijd gezegd had dat hij graag wilde. Ook was hij verbaasd toen hij me in mijn lang, wit trouwkleed zag. Ik had hem op voorhand dan misschien ook op het verkeerde been gezet: hij dacht dat ik een kort blauw jurkje zou aandoen. De laatste verrassing kwam van Marc zelf: hij is heel muzikaal, speelt ukelele, keyboard, mondharmonica... Aan het eind van de ceremonie raapte hij al zijn moed bij elkaar en zong hij een liedje voor mij. Het was echt fantastisch.”

