E313 richting Hasselt volledig versperd door verlies van lading glazen flesjes in Wommelgem

Op de E313 is ter hoogte van Wommelgem de rijbaan richting Hasselt volledig versperd geraakt door een ladingverlies. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De laadklep van een vrachtwagen viel er tijdens het rijden open en een hele lading glazen flesjes is op de weg beland.

De hulpdiensten trachten volgens het Verkeerscentrum al borstelend zo snel mogelijk weer een of twee rijstroken vrij te krijgen, maar intussen is het verkeer over de hele lengte van de Antwerpse ring stilgevallen. Er staat een file tot op de E19, A12 en E17.

Het Verkeerscentrum roept op om de komende uren de omgeving te vermijden indien mogelijk. Over langere afstand vanuit Gent richting Hasselt rij je beter om via Brussel. Vanuit Antwerpen richting Eindhoven is de E19 een alternatief.