Opnameapparatuur verstopt in verhoorlokalen: korpschef veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel

In de zaak rond opnameapparatuur in het politiekantoor in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere is de korpschef van de politiezone Erpe-Mere/Lede, Luk Lacaeyse (56), veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel. Dat heeft de correctionele rechtbank in Dendermonde dinsdag beslist. De korpschef, die al twee jaar preventief geschorst is, had de vrijspraak gevraagd en gaat in beroep.

In het nieuwe politiecommissariaat dat in het najaar van 2020 in gebruik genomen werd, bleven de camera’s, beeld en klank, in de verhoorkantoren lopen, ook als er vertrouwelijke gesprekken met advocaten plaatsvonden. De feiten kwamen aan het licht toen advocaat Kjell Verleysen aanvoelde dat hij werd afgeluisterd tijdens een gesprek met zijn cliënt. Die advocaat getuigde ook dinsdag op het proces. “Mijn cliënt was zeer onrustig. Ik wou hem apart spreken om hem te kalmeren. Toen zagen we aan het plafond van het verhoorlokaal dat het licht van de camera brandde. We vermoedden allebei dat we werden afgeluisterd”, aldus de advocaat. “De agenten stelden nadien ook vragen die ze alleen konden stellen als ze het gesprek hadden gehoord.”

Hun vermoeden werd nadien bevestigd na een onderzoek door het Controleorgaan op de Politionele Informatie. De leden daarvan stelden vast dat sinds de verhuis naar het nieuwe commissariaat in september 2020 systematisch verhoren werden afgeluisterd. “Een schending van de privacy en rechten van de mens”, aldus de procureur.

Luc Lacaeyse, sinds 2013 korpschef van de politiezone Erpe-Mere/Lede, stond als eindverantwoordelijke van het korps terecht voor schenden van het recht op een eerlijk proces, onderscheppen van communicatie en inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens. Volgens het openbaar ministerie deed Lacaeyse onvoldoende om het probleem op te lossen. De openbaar aanklager had achttien maanden cel voor de korpschef gevraagd, maar de verdediging ging voor de vrijspraak.