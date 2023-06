Pierre Dwomoh ruilt Antwerp voor RWDM

Zonder transferverbod (zie verder) trekt Pierre Dwomoh (19) volgend seizoen het shirt van RWDM aan. Gisteren lieten we al weten dat de Brusselse promovendus nadrukkelijke interesse toonde in de middenvelder van Antwerp. Nu bereikten de betrokken clubs en de speler ook een akkoord. RWDM huurt de jonge Belg voor één seizoen met aankoopoptie. Die overgang zou er komen, hoewel er RWDM een tijdelijk transferverbod boven het hoofd hangt.

Dat zit namelijk zo: de club moet KV Oostende nog een bedrag van 605.000 euro betalen na de overgang van Mickaël Biron vorige zomer. De Brusselaars namen de Martinikaanse spits over voor 2,5 miljoen euro en betaalden die transfersom in schijven. Met de resterende 605.000 euro kwamen ze voorlopig niet over de brug.

RWDM verzekerde dat de openstaande rekening weldra zal vereffend worden. Als dat effectief gebeurt, is een transferverbod niet nodig. De deal met Dwomoh kan ook doorgaan alvorens er een oordeel is uitgesproken.

Dwomoh heeft bij Antwerp nog een contract tot midden 2024 (met optie), maar paste opnieuw niet in de plannen van coach Mark van Bommel. Vorig seizoen werd het voormalige jeugdproduct van KRC Genk al uitgeleend aan Braga B (Portugal) en KV Oostende. Bij KVO was het gewezen CEO Gauthier Ganaye die Dwomoh naar de kust haalde. De Fransman oefent nu dezelfde functie uit bij RWDM.