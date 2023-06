Tweede arrestatie in zaak-Gino, verdacht van betrokkenheid bij verbergen lichaam

Ondertussen is hij weer op vrije voeten, zegt een OM-woordvoerster. “De verdachte is gehoord en nader onderzoek heeft plaatsgevonden. Dat heeft geleid tot de beslissing deze verdachte niet voor te geleiden bij de rechter-commissaris.” Hoe de man in beeld is gekomen, wil het OM niet zeggen.

Later wordt besloten over eventuele verdere vervolging.

Gino verdween vorig jaar op 1 juni uit Kerkrade, waar hij op dat moment op straat speelde. Een aantal dagen later werd Donny M. opgepakt. Hij heeft bekend dat hij het jongetje meenam naar zijn woning in Geleen, waar hij hem drugs toediende en misbruikte. Gino is daarna gewurgd en verstikt.

Donny M. bekende dat hij Gino misbruikt en vermoord heeft. — © rr

Tijdens eerdere zittingen bleek dat nog veel vragen openstaan als wordt gekeken naar de forensische sporen, of juist het ontbreken daarvan. Zo zijn er onbekende vingerafdrukken aangetroffen die niet van Gino, M. zijn of van de ex-vriendin van M.