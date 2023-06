Volleybond plant spoedoverleg met Yellow Tigers na beslissing van Lommelaar Gert Vande Broek

De Yellow Tigers spelen morgen een interland zonder Gert Vande Broek, de bondscoach die hen al sinds een kwarteeuw bijstond. Assistent-bondscoach Kris Vansnick neemt woensdag voorlopig over. De Tigers moeten tegelijk op zoek naar een andere bondscoach voor het EK. VDB, die in beroep gaat tegen zijn schorsing van één jaar wegens grensoverschrijdend gedrag, zet hij zichzelf op non-actief zolang er geen uitspraak is.

“Na uitvoerige studie kunnen we niet anders dan vaststellen dat een groot aantal argumenten en feitelijkheden die door de verdediging naar voor werden geschoven, niet werden beantwoord.” Zo luidt de mededeling van meester Walter Damen, de advocaat van bondscoach Gert Vande Broek. De bondscoach van de Yellow Tigers gaat in beroep tegen de schorsing van één jaar wegens grensoverschrijdend gedrag. Dat ging over zowel verbaal als mentaal grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag en manipulatie.

Meester Damen noemt de uitspraak van de tuchtraad eenzijdig. “Er werd onder meer geen rekening gehouden met talrijke positieve en gunstige getuigenissen in het dossier. Bovendien is ook het eenzijdig gevoerde onderzoek, waarbij door het bondsparket suggestieve vragenlijsten werden bezorgd aan getuigen, in strijd met de rechten van verdediging.”

Aangezien het beroep opschortend werkt, zou Vande Broek kunnen aanblijven als bondscoach tot er een uitspraak in beroep volgt. Dat doet hij niet, zo klinkt het. “Hij zet zijn activiteit als bondscoach van de Tigers niet verder tot er een uitspraak wordt geveld. Dat doet hij met pijn in het hart. Maar hij wil in alle rust het beroep voorbereiden.”

© LightRocket via Getty Images

Duidelijkheid

De beslissing heeft behoorlijke gevolgen voor de Yellow Tigers. Vande Broek zal de Yellow Tigers niet leiden op het EK. Dat vindt vanaf half augustus plaats, in België. De kans is redelijk onbestaande dat de beroepsprocedure zal zijn afgerond voor het EK. De volleybalbond anticipeert. “We moeten denken aan het algemeen belang: we hebben een heel sterke lichting Yellow Tigers, en we hebben een topevenement als het EK naar België kunnen halen. Door de beslissing van de volleybalbond is er nu duidelijkheid”, zegt David Steegen, woordvoerder van Topvolley Belgium. Concreet: ze gaan op zoek naar een vervanger voor Vande Broek. Steegen: “Het kan zijn dat Kris Vansnick de Tigers ook na de interland van woensdag zal blijven leiden. Het kan zijn dat we een andere bondscoach van buitenaf in dienst nemen.”

Veel tijd rest er niet, en dus is er vandaag spoedoverleg gepland. Steegen: “We willen vooral de mening van de speelsters horen en van de staf. Het is bijzonder belangrijk dat de nieuwe bondscoach gedragen wordt door hen.”

Nog voor de uitspraak – toen Vande Broek één jaar werd geschorst – waren de huidige Tigers, met draaischijf Britt Herbots voorop, redelijk duidelijk. Ze wilden met Vande Broek naar het EK. Zo niet, dreigden enkele speelsters af te haken. “Als ze hem schorsen, denk ik eraan geen EK te spelen”, luidde het bij Herbots, die een groot aandeel heeft het huidige succes van de Tigers. Steegen: “We nemen die open brief en de houding van de speelsters uiteraard mee in het overleg. Nogmaals, we willen een beslissing waar speelsters en staf zich in kunnen vinden.”

Is dit het einde van Gert Vande Broek bij de Yellow Tigers? Dat is koffiedik kijken – het is eerst afwachten tot wat de beroepsprocedure zal leiden, en daarna hoe de volleybalbond tegenover hem zal staan. Zo lang kunnen de Tigers niet wachten, want ze staan zowel voor een belangrijk EK deze zomer en in september voor een olympisch kwalificatietoernooi.