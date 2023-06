Politiehond krijgt rake klappen bij tussenkomst en raakt gewond

Zaterdag en zondag was het in Oostende bijzonder druk – mede dankzij het warme zomerweer. De politie had dan ook de handen vol. De opvallendste tussenkomst was die van een politiehond die gewond raakte toen hij enkele slagen en schoppen kreeg.

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag diende de politie tussen te komen in een hotel in het centrum van Oostende. Vier mannen zorgden er voor overlast en wilden na meerdere aanmaningen niet luisteren naar het hotelmanagement. Daarop werd de politie gecontacteerd. Die waren eerder op de avond al moeten tussenkomen met de vraag om het rustiger aan te doen. De politie diende uiteindelijk nog een tweede keer tussen te komen omdat de nachtrust van de andere hotelgasten verstoord werd. Ondanks de vraag om het hotel te verlaten, weigerden de vier mannen dat.

Politiehond gewond

Bij aankomst van de politie was van medewerking weinig sprake. Bovendien stelden ze zich dreigend op. Daarom vroeg de politie bijstand van een politiehond om een van de vier mannen te neutraliseren. Toen de hond werd ingezet, kreeg die verschillende slagen en schoppen te verduren. Hij moest worden overgebracht naar een dierenarts. Ook de man zelf had verzorging nodig nadat hij werd gebeten door de hond. De nodige processen-verbaal werden opgesteld en de vier verlieten uiteindelijk het hotel.