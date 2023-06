Soudal Quick-Step met Julian Alaphilippe en drie Belgen aan de start van de Tour

Het geduld van menig wielerfan werd maandag op de proef gesteld. De Belgische topploeg stuurde een tweet de wereld in met “stay tuned”. Urenlang kwam er geen nieuws, tot dinsdagvoormiddag.

Na een jaartje afwezigheid is Alaphilippe er weer bij in de Tour. In 2019 beleefde hij zijn beste Tour, toen hij twee weken in het geel mocht rondrijden om uiteindelijk op de vijfde plaats te eindigen. In totaal heeft hij in de Ronde van Frankrijk zes ritzeges op de teller staan. “Begin deze maand had ik een geslaagde test in de Dauphiné. Ik voelde me goed, boekte er een ritzege en had plezier op de fiets. De voorbereiding is dus goed verlopen. De Tour is altijd een avontuur, maar ik ben er klaar voor”, aldus Alaphilippe in een mededeling van de ploeg.

Soudal Quick-Step gaat dit jaar op zoek naar zijn vijftigste ritzege ooit in de Tour. Naast Alaphilippe rekent het daarvoor ook op de snelle benen van sprinter en Europees kampioen Fabio Jakobsen. Als lead-out krijgt hij Michael Morkov. Declercq en Devenyns zijn de mannen om de koers te controleren. Lampaert, Asgreen en Cavagna mikken op de tijdritten en kunnen daarnaast als vrijbuiters aan de slag.

“Julian en Fabio zijn onze kopmannen”, bevestigt sportdirecteur Tom Steels. “Met hen willen we voor ritzeges gaan. Jakobsen kan rekenen op Morkov, Asgreen en Lampaert. Cavagna en Devenyns staan in dienst van Alaphilippe.”