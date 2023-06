“Er is afgesproken om pas na de oktoberkermis de sanering op te starten, zodat de horeca minimale hinder heeft tijdens het drukke terrasseizoen”, stelt burgemeester Dennis Fransen. — © gvb

Pelt

In het Neerpeltse centrum is in de Kerkstraat de afbraak gestart van de Dommelgalerij. Met de eerdere sloop van twee naastliggende panden komt er zo heel wat ruimte vrij voor een nieuwe centrumontwikkeling.