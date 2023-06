Zalando naar rechter vanwege Europese wet tegen grote techbedrijven: “Wij zijn geen ‘zeer groot platform’”

Kleding- en cosmeticawebshop Zalando klaagt de Europese Commissie aan vanwege een nieuwe Europese wet om grote techbedrijven aan te pakken. De Duitse onderneming vindt het onterecht dat zij wordt bestempeld als een “zeer groot platform”, schrijft zakenkrant Financial Times. Zalando heeft de klacht ingediend bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Er was juridische actie verwacht tegen de Digital Services Act, de wet die grote bedrijven als Google-moeder Alphabet, Amazon, Apple en Facebook-moeder Meta Platforms aanpakt. Maar de verwachting was dat die van een van de grote Amerikaanse bedrijven zou komen.

Zalando-topman Robert Gentz staat achter de Europese wet tegen grote techbedrijven. “Maar we zijn verbaasd dat wij samen met achttien andere bedrijven als zeer groot platform zijn aangemerkt. We zijn het enige Europese bedrijf op de lijst.”

25 augustus

De Digital Services Act gaat op 25 augustus gelden. Grote bedrijven moeten volgens die wet meer doen om online haatberichten en desinformatie aan te pakken. Ook tegen nepartikelen moeten ze harder optreden. Onder meer TikTok en Twitter staan ook op de lijst van negentien bedrijven. “We willen niet geassocieerd worden met deze categorie bedrijven”, zegt Gentz. “Er wordt over hen gepraat omdat ze zich niet aan de regels houden. Dit is slecht voor ons merk.”

Zalando claimt dat de methodologie van de Europese Commissie niet goed is toegepast. Er zijn dan wel maandelijks meer dan 83 miljoen bezoekers op de Zalando-website, maar minder dan 31 miljoen daarvan zijn geneigd iets te kopen van andere partijen die hun waren verkopen via het platform van Zalando. Dat ligt onder de grens van 45 miljoen die de Commissie opstelde. “Alle andere sites zijn aangewezen op basis van het aantal gebruikers, maar wij zijn aangewezen op aantal bezoekers”, claimt Gentz. “Dat is oneerlijk.”