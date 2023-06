Australië rekent op Taylor Swift om recessie te vermijden

De Eras-tournee van Swift doet in februari volgend jaar Australië aan, met drie optredens in Sydney en twee in Melbourne. Die tournee moet de grootste concertenreeks ooit worden, met het potentieel van een miljard dollar aan opbrengsten. De verwachting is dat heel wat Australiërs naar Sydney en Melbourne zullen afzakken voor de optredens, en wellicht ook fans uit Nieuw-Zeeland in februari zullen afreizen naar Australië.

De concerten komen precies op het juiste moment. De Australische economie zit in een dip, en stevent af op een recessie. De aantrekkingskracht van de concertenreeks kan consumenten mogelijk overtuigen om hun portemonnee open te trekken en de uitgaven aan te zwengelen, zeiden de voorbije dagen meerdere analisten.

Andere analisten zeggen dat de uitgaven die gepaard gaan met de optredens - uitgaven voor tickets, hotels en vliegtuigboekingen - gespreid zullen zijn tussen nu en het einde van het jaar, waardoor de impact moeilijk te becijferen is.

In mei zorgde een optreden van Beyoncé voor een kleine opstoot van de inflatie in Zweden. De Amerikaanse superster lokte 80.000 fans naar Stockholm, met hogere prijzen in hotels en restaurants tot gevolg.