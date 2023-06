Adembenemend uitzicht, gigantisch overloopzwembad en een bioscoop: binnenkijken in het kasteel waar Thibaut Courtois en Mishel Gerzig trouwden

Gelegen aan de Franse Rivièra, op een paar minuutjes rijden van de wereldberoemde Boulevard de la Croisette, torent het Château de la Croix des Gardes ruim 200 meter uit boven de Baai van Cannes. “Het is het enige kasteel dat van zonsopgang tot zonsondergang een panoramisch uitzicht biedt over de Lérins-eilanden, de Middellandse Zee en de besneeuwde Alpentoppen”, zo staat te lezen op de website.

Nog niet overtuigd? Dan nog even deze cijfertjes: het neoklassieke kasteel zelf is 4.400 vierkante meter groot en ligt op een landgoed van 11 hectare aan prachtige tuinen “Italiaanse stijl”, met daarbij een 36 meter lang overloopzwembad. Het hoofdgebouw telt 5 verdiepingen, 16 slaapkamers en 17 badkamers en voor de feestvierders is er natuurlijk ook voorzien in een balzaal en een eetkamer die plaats biedt aan 200 gasten. Nog meer entertainmentopties zijn er in de kelder, waar je onder meer een bioscoop en enkele bowlingbanen terugvindt. Er is ook een privé helikopterplatform en ja - voor we het vergeten - ook airco en wifi.

Zoals je wellicht al begrepen had, is een verblijf niet voor iedereen weggelegd. De prijs voor een overnachting of een evenement is alleen beschikbaar “op aanvraag” en op eigen website staat te lezen dat alleen “een paar bevoorrechte mensen” de kans krijgen om uitgenodigd te worden.

Hitchcock

Hoewel bekend om zijn exclusiviteit én discretie, kan het toch goed zijn dat het kasteel je bekend voorkomt. Naast Hollywood-grootheden Cary Grant en (prinses van Monaco) Grace Kelly was het Château de la Croix des Gardes namelijk een van de hoofdrolspelers in de Alfred Hitchcock-klassieker ‘To catch a thief’ uit 1955. Terwijl Grant en Kelly tussen de standbeelden, watervallen en fonteinen van de ‘Sandford Villa’ (zoals het kasteel in de film heet) voor elkaar vallen, laat Hitchcock de kijker wegdromen van de schoonheid en elegantie van de Franse Rivièra.

Hollywood-grootheden Cary Grant en Grace Kelly in de Alfred Hitchcock-film ‘To catch a thief’, op het domein van het Château de la Croix des Gardes.

Enkele jaren na de opnames kwam het landgoed in handen van Gustave Leven, de stichter van het watermerk Perrier. Daarna bleef het kasteel decennialang gesloten voor buitenstaanders, tot het in 2016 werd overgekocht door de Amerikaanse miljardair Christopher Parker. Hij betaalde er vermoedelijk tussen de 50 en de 100 miljoen euro voor. Na een jarenlange renovatie stelde hij het Château in de lente van 2022 weer open.

Net omdat geheimhouding zo hoog in het vaandel wordt gedragen - het kasteel heeft een ultramodern beveiligingssysteem - is er weinig met zekerheid te zeggen over welke beroemdheden er ooit al verbleven. Onder meer de Britse zanger Elton John en de Franse actrice Brigitte Bardot zouden in het gastenboek staan en de Amerikaanse regisseur Martin Scorsese gaf er vorig jaar na het Filmfestival van Cannes nog een privéfeestje voor de cast van ‘Killers of the flower moon’, zijn nieuwste film met onder meer Leonardo DiCaprio in de hoofdrol. Onlangs werden de tuinen ook nog gebruikt voor ‘La vacanza’, een modeshow van Dua Lipa en Donatella Versace.

Nu komt daar dus ook het huwelijk van de Belgische topdoelman Thibaut Courtois en de Israëlische Mishel Gerzig bij.

