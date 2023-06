Beyoncé laat bijna tepel zien tijdens optreden, maar dan grijpt danser net op tijd in

Tijdens haar Renaissance World Tour in Hamburg woensdag heeft Beyoncé bijna iets meer van haar lichaam getoond dan ze zelf wilde. De zangeres had een probleempje met haar jurk waardoor het afzakte, maar dat had een alerte danser gelukkig net op tijd gezien. De jongeman deed een extra draaitje richting de superster en trok haar kleed omhoog. De aanwezige fans hadden niks gemerkt en Beyoncé was gered van een nipple slip. Voor de rest van het liedje bedekte ze wel haar boezem met de handen.