160 tractoren gewijd in Binderveld

In enkele jaren tijd is de tractorwijding in Binderveld uitgegroeid tot een treffen voor boeren uit de regio. Allemaal poetsten ze hun trouwe vierwielers op om te worden gewijd. Daarna reden de vers gezegende tractoren in kolonie door en rond Binderveld. “We zijn heel blij met de opkomst, zowel van deelnemers als van publiek. En ook dat we diaken Luc Lowel bereid hebben gevonden om alle tractoren te wijden. Veel geestelijken moesten namelijk in Tongeren zijn voor de repetitie van de kroningsfeesten”, zegt Urbain Bangels . Hij is voorzitter van de Landelijke Gilde, die deze wijding samen organiseerde met de boerenvereniging Groene Kring Haspengouw Fruit. “In totaal zakten zo’n 160 tractoren naar Binderveld af. Alle deelnemende boeren kregen gratis frietjes. Zowel voor als na de wijding werd er veel verbroederd, dus we mogen echt terugkijken op een geslaagde editie”, zo besluit Urbain Bangels. len