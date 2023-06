Amerikaanse baas van RWDM zucht: “De Saoedi’s willen alles opkopen en het voetbal in handen nemen”

Maandag werd geconstateerd dat de Belgische promovendus nog een bedrag van 605.000 euro moet aan KV Oostende voor Mickaël Biron en dat die betalingstermijn vervallen is. Heeft dat straks gevolgen en wordt de transferactiviteit van RWDM ‘on hold’ gezet tot die betaling in orde gebracht is? Die kans is reëel, al verzekert RWDM dat de openstaande rekening weldra zal vereffend worden. Een tijdelijk transferverbod zou wel erg opvallend zijn, want de Amerikaanse eigenaar John Textor is rijk en heeft grootse ambities.

Textor is ook de grote man bij de Franse topclub Lyon, het Engelse Crystal Palace en het Braziliaanse Botafogo. De Amerikaan merkt nu, naar eigen zeggen, de aantrek uit de woestijn.

“De Saoedi’s willen alles opkopen”, sakkert hij in gesprek met Canal do TF. “Ze willen mijn beste speler bij Lyon, mijn beste speler bij Crystal Palace en mijn coach bij Botafogo. Ze willen het voetbal in handen nemen. We moeten nog maar zien wat dat voor gevolgen heeft.”

Textor noemde geen namen, maar het is volgens de Franse pers duidelijk dat het over Alexandre Lacazette (Lyon) en Wilfried Zaha (Palace) gaat. Die eerste scoorde het afgelopen seizoen 31 keer in alle competities en zou naar kampioen Al-Hilal kunnen, de club die recent nog Kalidou Koulibaly wegplukte bij Chelsea. Zaha is een vrije speler en zou 35 miljoen per jaar kunnen verdienen bij het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo.

Luís Castro zou aan Textor laten weten hebben dat hij nog wat bedenktijd nodig heeft. Botafogo staat na twaalf speeldagen los aan kop in de Braziliaanse Serie A, maar de Portugees kan trainer worden van Ronaldo bij Al-Nassr. “Hij heeft inderdaad een aanbod op zak”, zei de Amerikaan er zelf over. “Luís houdt van de club, maar het is zeer verleidelijk en dus een moeilijke beslissing.”

Intussen hangt Textor ook een straf boven het hoofd in Frankrijk. Tegen eind juni zou hij volgens L’Equipe 60 miljoen moeten vinden. Er zouden drie opties zijn voor de Amerikaan: het vrouwenteam van Lyon verkopen, zijn Amerikaans vrouwenteam verkopen of spelers verkopen.