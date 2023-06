GEMEENTERAAD. N-VA in Zonhoven heeft één raadslid minder: Paul Bos zetelt voortaan als onafhankelijke

Zonhoven

Paul Bos uit N-VA: Gemeenteraadslid Paul Bos liet aan het begin van de gemeenteraad weten dat hij voortaan als onafhankelijke zal zetelen. De partij had hem na een persoonlijk geschil met de rest van de afdeling uit de N-VA gezet. “Ze hebben het mij de laatste jaren niet makkelijk gemaakt”, zo vond hij. “De partij vroeg om ook mijn mandaat in te leveren, maar dat ga ik dus niet doen. Ik zal als onafhankelijke zetelen, met respect voor iedereen.” Waarover het interne conflict ging, werd niet gezegd.

Minder ongevallen: Er gebeurden vorig jaar in Zonhoven nog 48 verkeersongevallen met gewonden in Zonhoven. In 2021 waren er dat nog 53. “Het aantal ongevallen met gewonden daalt gelukkig al enkele jaren op rij in deze gemeente”, lichtte korpschef Philip Pirard van politiezone LRH toe. De criminaliteit stijgt wel binnen de zone. “Al is dat helaas een landelijk fenomeen. We zien vooral de internetcriminaliteit toenemen. Zelf doen we ook veel controles op drugs.” Als alles goed gaat, opent in Zonhoven in 2026 het nieuwe wijkkantoor van de politie aan het Kerkplein.

Blokbar: Raadslid Nathalie Claes (N-VA) vroeg zich af of Zonhoven nog een blokbar had. “Ik zag dat die in 2019 was aangekondigd. Maar konden onze studenten tijdens de voorbije examens nog ergens terecht om samen te blokken?” Volgens schepen van Jeugd Bram De Raeve (Open Vld) is er in het verleden inderdaad een blokbar geweest op de Basvelden. “Daar hebben maximaal zes studenten samen gestudeerd. Meestal waren het er zo’n twee tot drie per dag. Nadien heeft het jeugdhuis ‘De Nachtwacht’ het idee nog opgepikt, al was er ook daar niet zo heel veel belangstelling. Als de jongeren van het jeugdhuis het opnieuw organiseren, staan we daar natuurlijk achter.”