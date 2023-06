Nieuwe campagne informeert over gebruik en gevaar van cocaïne: bekijk hier de video’s

Omdat het gebruik van cocaïne in Vlaanderen toeneemt, lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) samen met het Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs (VAD) een campagne over de drug. Bedoeling is om mensen via filmpjes op sociale media te informeren en te sensibiliseren over cocaïne.

De filmpjes zullen vooral getarget worden naar drie profielen van gebruikers: mensen die willen beantwoorden aan een hoge werk- en prestatiedruk, cocaïne gebruiken om plezier te verhogen in het uitgaansleven of als manier om met problemen om te gaan. Zij krijgen in de filmpjes onder meer informatie over het risico van cocaïnegebruik en worden doorgeleid naar de Druglijnwebsite, waar ze meer info en hulplijnen vinden.

Een vierde filmpje richt zich specifiek op mensen die bezorgd zijn over het cocaïnegebruik van iemand in hun omgeving. Zij krijgen enkele tips mee om het gesprek aan te gaan en om hun eigen grenzen te bewaken. Ook via Google zullen advertenties verschijnen, gericht op mensen die een zoektopdracht over cocaïne ingeven.

“Naast de grote aandacht en de vele middelen die gaan naar veiligheid en criminaliteitsbestrijding is het belangrijk om aandacht te hebben voor het welzijn van de mensen die cocaïne gebruiken. Vandaag lanceren we enkele filmpjes die mensen informeren en sensibiliseren over cocaïne, over de witte lijn. De groep mensen die cocaïne gebruikt, is erg divers. Er is dan ook gekozen voor een brede aanpak, om de uiteenlopende mensen die cocaïne gebruiken te bereiken”, aldus minister Crevits.