GEMEENTERAAD. Parkeerverbod in centrum van Eksel als voorbode voor trajectcontrole

Hechtel-Eksel

Trajectcontrole: Een reglement rond een parkeerverbod op de Hoofdstraat en de Heerstraat (n747) in het Ekselse centrum verhitte de gemoederen op de gemeenteraad. Mobiliteitsschepen Theo Martens (HE) lichtte toe dat in samenspraak met de Vlaamse wegbeheerder de veiligheid in de doortocht van Eksel moet worden aangepakt. Oppositieraadslid Raf Truyens (cd&v) wilde weten in welke totoaalvisie deze maatregel kaderde. “Want enkel het wegnemen van parkeerplaatsen, zal zorgen voor een snelheidsversnellend effect.” Burgemeester Jan Dalemans (HE) reageerde dat het om een deelbesluit gaat binnen de geplande realisatie van een trajectcontrole. “In het kader van het vervoerplan 2024 moeten de plantvakken en parkeerplaatsen op de rijbaan plaatsmaken voor een kernnetlijn van de bus. De volgende stap behelst het afbakenen van een 500 meter lange trajectcontrole tussen ‘De Kromme Draai’ en het kruispunt met de Groenstraat, samen met het invoeren van fietssuggestiestroken in een zone 30. Het zal als een geheel worden ingevoerd.” Oppositieraadslid Marc De Pachter (Vooruit) vreesde de doodsteek voor de lokale handel. “We horen juist dat die blij is met deze maatregel tegen snelheidsduivels”, sprak de burgemeester tegen. “De meesten hebben een eigen parking en het gemeenteplein ligt op wandelafstand.” Aan de gemeenteraad werd gevraagd om een gunstig advies uit te brengen, waarbij Groen, cd&v, Vooruit en Jo Kerkhofs zich onthielden, terwijl Jacky Snoeckx tegenstemde en het beleid beschuldigde van lobbywerk om dit zonder draagvlak door te drukken.

Toerisme: De gemeenteraad boog zich over de voorlopige vaststelling van het ‘Toeristisch RUP Hechtel-Eksel’ waarin toeristische en recreatieve zones worden afgebakend voor zes locaties zoals het Pijnven en de sportzones. Goed nieuws voor het Vakantiepatronaat aan In den Brand dat wordt herbestemd als recreatiegebied en zo toekomstzekerheid krijgt. Oppositieraadslid Sven Saenen (Groen) wou ook uitleg waarom in Eksel hondenschool De Woef en de vroegere militaire site aan de Eikelbosstraat uit het RUP waren geschrapt. “De Woef ligt met onvergunde infrastructuur in bosgebied wat in de visie van de provincie en Vlaanderen niet via dit RUP mag rechtgezet worden”, stelde de deskundige van het studiebureau. “We hebben de club het voorstel gedaan om samen op zoek te gaan naar een andere locatie. Als ze blijven rekenen ze op een gedoogbeleid”, vulde burgemeester Jan Dalemans aan. De militaire site vervolgens: die kwam even in het vizier als zandwinning met als nabestemming zachte recreatie. “Die piste werd verlaten en daardoor werd het minder interessant”, stelde Dalemans. Raf Truyens (cd&v) en de rest van de oppositie betreurden dit. “Een gemiste kans voor deze site die te koop staat, want door geen bestemming toe te kennen, laten we de hogere overheden beslissen in onze plaats.” De oppositie onthield zich.

Vervoer: De gemeenteraad moest kennisnemen van het voorlopig ontwerp van het Regionaal Mobiliteitsplan waarover een openbaar onderzoek loopt. De oppositie reageerde gekrenkt dat het hier enkel over een kennisneming ging en de gemeenteraad niet wordt gevraagd om advies. “We laten hier als verkozenen de enige kans schieten om als gemeente een standpunt in te nemen over dit lijvig dossier en geven hiermee het signaal dat we met alles tevreden zijn”, stelde raadslid Truyens. Oppositieraadslid Marc De Pachter (Vooruit) zag het plan als oude wijn in nieuwe zakken. “Hoe wil je in deze regio het autoverkeer afbouwen zonder fatsoenlijk openbaar vervoer. Hoe realistisch is dit allemaal? In mijn schuif liggen ook plannen voor een kasteel, maar dat zal er ook nooit komen.”